В случае войны.

95% российских бомбоубежищ не смогут принять людей во время войны. Защитные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, выяснила Счетная палата.

Более 20 лет на содержание 16 271 бомбоубежища не выделялось казенных средств, что негативно сказалось на сохранности объектов. Порядка 95% из них приняты в эксплуатацию до 1993 года. Многие незаконно приватизированы, а сроки исковой давности по данным фактам давно истекли. Только в 2015 году статус защитного сооружения утратили более 1,5 тысячи строений, приводит выдержки из отчета "Лайф".

При этом использовать бомбоубежища в мирное время не возбраняется, но арендатор должен поддерживать помещения в нормальном состоянии, соблюдать определенный температурный режим и обеспечивать резервы свежей воды, еды и медикаментов. Однако коммерческие организации приводят защитные сооружения в порядок только после проверки МЧС, а потом забывают про обязанности до следующей ревизии.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2016 году екатеринбургская прокуратура взялась за "реанимацию" бомбоубежища в одной из многоэтажек на улице Свердлова. Там отсутствовали герметические двери и люки, а система энергообеспечения и инженерно-техническое оборудование были неисправны. Суд обязал чиновников из регионального управления Росимущества привести защитное сооружение в порядок.

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