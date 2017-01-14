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Ответственным за старение оказался белок13 января в 15:00

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Не дающий клеткам размножаться.

Главным фактором клеточного старения является протеин TZAP, заявляют исследователи из Института Скриппса (США). Материал о данном открытии размещен в журнале Science

Выделенный биологами белок ограничивает предельную длину теломер, не давая их клеткам размножаться.

Протеин TZAP стал вторым открытым за последние десятилетия фактором, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом. Первым были фермент теломераза и белковый комплекс шелтерин.

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества до пожилого возраста их длина может сократиться вчетверо, что считается причиной старения человеческого организма. Замедление деградации теломер напрямую связано с продолжительностью жизни, передает "Уралинформбюро".

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