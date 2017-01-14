Челябинск обзавелся самым высоким чертовым колесом в России13 января в 16:17
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Среди всесезонных.
В Челябинске открыли самое большое всесезонное колесо обозрения в России. Разрешение на ввод в эксплуатацию 73-метрового аттракциона подписано руководством города 13 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Колесо возле ТЦ "Мегаполис" имеет теплые кабинки и будет функционировать круглый год с 10 утра до часу ночи. Стоимость билета для детей составит 100 рублей, для взрослых – 180 рублей.
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