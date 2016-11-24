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В Екатеринбурге закрыли 6 нечищеных улиц13 января в 15:44

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Пока только для автобусов.

В Екатеринбурге автоинспекторы закрыли для автобусов 6 улиц. Глубина колеи там достигает 12 сантиметров, а снежные валы заужают проезжую часть на 1-1,5 метра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, претензии есть к Громова (от Бардина до Онуфриева), Учителей (от Уральской до Сулимова), Коуровской (от Таватуйской до Технической), Крауля (от Танкистов до Рабочих), Новгородцевой, а также к проспекту Теплоходному (от Таватуйской до Технической).

Возбуждены административные дела по ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главам райадминистраций выданы предписания об устранении недостатков.

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