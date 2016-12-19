Вместе с охранником и чиновником.

Прокуратура Тюменской области внесла сразу три представления по факту ухода ребенка из детсада в региональном центре. За случившееся ответит директор дошкольного учреждения, руководитель охранного предприятия и глава департамента образования Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснилось, 9 января воспитанники детского сада №123 остались без присмотра. Пятилетний мальчик оделся и вышел из здания. Полтора часа он провел на улице в 35-градусный мороз. В дошкольном учреждении пропажи ребенка даже не заметили. Его отогрела случайная женщина и вызвала полицию.

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