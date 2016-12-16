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На Ямале отец избивал 4-летнего сына13 января в 16:23

  • Текст

Опека знала, но молчала.

Прокуратура Ямала расследует уголовное дело по факту избиения четырехлетнего ребенка. Подозревается отец мальчика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что семья состоит на профилактическом учете – родители злоупотребляют алкоголем. В ноябре 2016 года сотрудники опеки заметили у мальчика синяки и ссадины, но тревогу не подняли. Один из работников отдела привлечен к дисциплинарной ответственности, главе администрации Ноябрьска вынесено прокурорское представление.

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