Грипп запер юных пермяков по домам13 января в 16:07
- Текст
На неделю.
С 14 по 21 января 2017 года школы, колледжи и вузы Перми закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ. Не будет занятий и в учреждениях дополнительного образования (танцевальные студии, хоры, изостудии и другие), сообщили "Уралинформбюро" в краевом управлении Роспотребнадзора.
За 9-12 января заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла в регионе в 4,5 раза, по городу – в 2,4 раза. Эпидемический порог превышен более чем на 30%.
О возобновлении учебного процесса будет сообщено дополнительно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 января в 16:43
В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать
Она пропала 3 дня назад.13 января в 16:39
В Ноябрьске дольщики потеряли 65 миллионов
Возбуждено дело.13 января в 16:36
Свердловскому губернатору прислали приглашение в Москву
На съезд "Единой России".13 января в 16:34
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".13 января в 16:32
"Урал" не впечатлил Романа Широкова
Команды-аутсайдеры – не интересуют.13 января в 16:32
За побег ребенка из тюменского детсада ответит директор
Вместе с охранником и чиновником.13 января в 16:29
Дольщики челябинского долгостроя выйдут на митинг
ЖК "Новоград" четвертый год в заморозке.13 января в 16:23
На Ямале отец избивал 4-летнего сына
Опека знала, но молчала.13 января в 16:21
В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
Его нашли в петле.13 января в 16:17
Челябинск обзавелся самым высоким чертовым колесом в России
Среди всесезонных.13 января в 16:13
"Коревые" ограничения заставили уколоться 85 000 свердловчан
Инфекция не пройдет.13 января в 16:11
Треть свердловских пенсий дотируется из Москвы
Своих денег региону не хватает.13 января в 16:10
Екатеринбурсгкие автовладельцы проштрафились на 14,7 миллиона
Стоя в пробках.13 января в 16:07
Грипп запер юных пермяков по домам
На неделю.13 января в 16:04
Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год
Из-за переноса выходных.
-
27 января 2016 в 17:57
В Перми школьников отправили на внеплановые каникулы
Из-за гриппа.10 января в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.22 декабря 2016 в 16:23
Грипп ускорит каникулы екатеринбургских школьников
За детей попросили в горобразе.05 октября 2016 в 16:35
Средний Урал накрыла эпидемия ОРВИ
Взрослые болеют даже чаще детей.16 марта 2016 в 15:57
В "позорный" список "Диссернета" попали 16 уральских вузов и НИИ
И один ректор.08 февраля 2016 в 12:20
На Ямале продлили гриппозные каникулы для школьников
До 10 февраля включительно.27 января 2016 в 15:40
Школьников Ханты-Мансийска посадили на карантин
Пока на неделю.18 января 2016 в 15:03
В Екатеринбурге непривитых детей грозят запереть по домам из-за гриппа
Город на пороге эпидемии.06 июля 2015 в 09:51
Выпускников российских колледжей лишат льгот при поступлении в вузы
Чтобы создать равные условия для всех абитуриентов.18 мая 2015 в 13:51
Екатеринбургские школы начали готовить к войне
С оглядкой на Вашингтон.
Главные новости
- 13 января в 16:21В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
- 13 января в 15:23Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
- 13 января в 13:49Тюменцы похитили подростка из-за 50 тысяч рублей
- 13 января в 13:25Бомбоубежища не защитят россиян
- 13 января в 12:30Раз в час: транспорт станет редкостью в Екатеринбурге
Аналитика
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.