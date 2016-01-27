На неделю.

С 14 по 21 января 2017 года школы, колледжи и вузы Перми закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ. Не будет занятий и в учреждениях дополнительного образования (танцевальные студии, хоры, изостудии и другие), сообщили "Уралинформбюро" в краевом управлении Роспотребнадзора.

За 9-12 января заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла в регионе в 4,5 раза, по городу – в 2,4 раза. Эпидемический порог превышен более чем на 30%.

О возобновлении учебного процесса будет сообщено дополнительно.