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Грипп запер юных пермяков по домам13 января в 16:07

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На неделю.

С 14 по 21 января 2017 года школы, колледжи и вузы Перми закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ. Не будет занятий и в учреждениях дополнительного образования (танцевальные студии, хоры, изостудии и другие), сообщили "Уралинформбюро" в краевом управлении Роспотребнадзора.

За 9-12 января заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла в регионе в 4,5 раза, по городу – в 2,4 раза. Эпидемический порог превышен более чем на 30%.

О возобновлении учебного процесса будет сообщено дополнительно.

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