Дольщики челябинского долгостроя выйдут на митинг 13 января в 16:29
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ЖК "Новоград" четвертый год в заморозке.
Дольщики проблемного ЖК "Новоград" в Челябинске выйдут на митинг. Как сообщили "Уралинформбюро" в инициативной группе, мероприятие пройдет 14 января 2017 года на Алом Поле.
Таким образом дольщики в очередной раз постараются привлечь внимание городских и областных властей к проблеме. Компания "Град" должна была сдать дом на Доватора, 46 в конце 2013 года. Сроки неоднократно переносили, а около года назад застройщик был признан банкротом.
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