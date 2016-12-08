ЖК "Новоград" четвертый год в заморозке.

Дольщики проблемного ЖК "Новоград" в Челябинске выйдут на митинг. Как сообщили "Уралинформбюро" в инициативной группе, мероприятие пройдет 14 января 2017 года на Алом Поле.

Таким образом дольщики в очередной раз постараются привлечь внимание городских и областных властей к проблеме. Компания "Град" должна была сдать дом на Доватора, 46 в конце 2013 года. Сроки неоднократно переносили, а около года назад застройщик был признан банкротом.