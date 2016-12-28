"Коревые" ограничения заставили уколоться 85 000 свердловчан13 января в 16:13
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Инфекция не пройдет.
С начала 2017 года в Свердловской области не выявлено новых заболевших корью. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, стабилизировать ситуацию помогли ограничительные меры и подчищающая иммунизация.
Прививки от кори поставил 84 821 житель Среднего Урала, в том числе 24 783 ребенка. Также вакцинацию прошли 787 иностранцев, прибывших на территорию региона.
Всего с 7 октября по 31 декабря 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 80 лабораторно подтвержденных случаев кори - у 54 детей и 26 взрослых. Больше всего заболевших было в Екатеринбурге.
С 13 января 2017 года все ограничительные мероприятия сняты.
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