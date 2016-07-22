Как екатеринбуржцев трупным запахом морили15 января в 22:35
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Эксперимент в отдельно взятом доме.
Настоящий треш посреди святочной недели случился в общежитии на Комвузовской, 21ж в Екатеринбурге. 10 января 2017 года в одной из комнат обнаружили разложившийся труп. Когда взломали дверь, весь второй этаж (а это три десятка семей) накрыло удушливым смрадом.
"Пожилого хозяина последний раз видели живым в магазине 27 декабря. Он был замкнутый, нелюдимый, гостей не водил, болел серьезно. Мы часто вызывали ему скорую. Тело оказалось черным, будто месяц лежало, буквально растекалось. У нас хорошо топят, до плюс 30", - поделился с "Уралинформбюро" сосед умершего Олег Кузнецов.
Бригаду медиков, которые засвидетельствовали смерть, видела Татьяна Шадрина. "Днем 10 января я зашла домой на обед. У подъезда стояла скорая, комната соседа была открыта. Двое врачей находились внутри, третий из коридора крикнул мне вслед: мол, равнодушные вы - человек умер, а никто даже не хватился", - вспоминает Татьяна.
Участковый с напарником едва сумели осмотреть место происшествия, утверждает Олег Кузнецов: "Я натирал им виски спиртом, выдал маски. Они забегут, сфотографируют и выбегают – с першением в горле, красными глазами. Полицейские молодцы, сработали на отлично, сразу уведомили санитарные службы, но устранять запах так никто и не приехал".
Труп забрали в морг около 20.00, миазмы продолжали разноситься по этажу. Распахнутые окна не спасали. "У жильцов начался кашель, рвота, у меня до сих по боль в легких. Некоторые увезли детей к родным. В комнате умершего оставались фрагменты тела. Люди, намотав на лицо полотенца, заливали там пол уксусом и белизной", - говорит Кузнецов.
Олег набрал экстренный номер МЧС, дежурный продиктовал ему телефоны управления Роспотребнадзора, Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Разумеется, в поздний час трубку не брали. Удалось дозвониться лишь до охранника Центра, еле упросили его занести заявку в журнал. Толку ноль.
Наутро председатель домового совета Юрий Шадрин обратился в управляющую компанию ЕМУП "СУЭРЖ". "Мне ответили, что дезинфекцией помещений не занимаются. Я позвонил в администрацию Кировского района, там обещали направить письмо в УК и заставить ее провести работы на следующей неделе (с 16 января – прим.ред.). Мы скинулись, собрали 10 тысяч рублей, пригласили частников. Они предварительную обработку сделали 12 числа", - рассказал Юрий "Уралинформбюро". По его словам, родственники умершего наотрез отказались вмешиваться. Они объявятся лишь полгода спустя делить наследство.
Пока злополучная комната ждет капитальной санобработки, жильцы "опечатали" дверь клеенкой и скотчем. С бездействием чиновников смирились не все. Инвалид Олег Кузнецов отдал дезинфекторам-частникам 600 рублей, отложенные на лекарства, и собирается в суд. Надо только понять сначала, кто в данной ситуации ответчик.
Фото: Олег Кузнецов
В городском УМВД "Уралинформбюро" заявили, что про случай на Комвузовской ничего не знают, и адресовали в следственные органы. Как сообщил представитель регионального СУ СКР Александр Шульга, за последние три месяца подобных инцидентов на территории Екатеринбурга не зарегистрировано.
Видимо, настало время подключать к разбирательствам прокуратуру.
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