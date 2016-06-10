Екатеринбуржцы застряли в Сочи из-за поломки самолета16 января в 08:55
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На 8 часов.
Пассажиры авиакомпании "Россия" отправились из Сочи в Екатеринбург с 8-часовой задержкой. Они должны были вылететь накануне в 21.20, однако лайнер оказался неисправен. На подготовку резервного борта потребовалось время, пассажиров разместили в гостинице.
Как сообщили "Уралинформбюро" в диспетчерской службе перевозчика, Boeing 737 вылетел в 5.40 16 января. В столице Урала самолет приземлился в 8.37.
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