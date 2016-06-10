На 8 часов.

Пассажиры авиакомпании "Россия" отправились из Сочи в Екатеринбург с 8-часовой задержкой. Они должны были вылететь накануне в 21.20, однако лайнер оказался неисправен. На подготовку резервного борта потребовалось время, пассажиров разместили в гостинице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в диспетчерской службе перевозчика, Boeing 737 вылетел в 5.40 16 января. В столице Урала самолет приземлился в 8.37.