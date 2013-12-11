Крыша вот-вот обвалится.

15 января 2017 года в Тюмени из-за угрозы обрушения крыши эвакуировали жильцов дома №11 на улице Большевиков. Горожане разместились у родственников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 6-квартирном деревянном строении из-за снега просела кровля. На место выезжали 20 спасателей и 7 единиц спецтехники.

Дальнейшую судьбу дома будет решать комиссия из числа специалистов администрации. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.