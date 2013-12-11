Тюменцев эвакуировали из-за снежной угрозы в доме16 января в 10:25
- Текст
Крыша вот-вот обвалится.
15 января 2017 года в Тюмени из-за угрозы обрушения крыши эвакуировали жильцов дома №11 на улице Большевиков. Горожане разместились у родственников.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 6-квартирном деревянном строении из-за снега просела кровля. На место выезжали 20 спасателей и 7 единиц спецтехники.
Дальнейшую судьбу дома будет решать комиссия из числа специалистов администрации. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
11 декабря 2013 в 15:39
В Москве обвалилась крыша дома
Не выдержав тяжести сугробов.10 ноября 2016 в 10:43
Все 14 пострадавших на екатеринбургском ЗиКе в тяжелом состоянии
У одного из них - перелом позвоночника.09 ноября 2016 в 17:27
Семьям погибших и пострадавших на екатеринбургском ЗиКе выплатят компенсации
И окажут помощь в организации похорон.09 ноября 2016 в 16:52
Названы имена пострадавших на екатеринбургском ЗиКе
У одной из женщин - перелом позвоночника.29 марта 2016 в 14:25
В Новой Ляле снег проломил крышу многоэтажки
Жильцы 3 дня мучились "под открытым небом".25 февраля 2014 в 17:31
Крыши Первоуральска не выдерживают снежного напора
Очередной барак остался без кровли.21 февраля 2014 в 16:38
Обрушением дома в Первоуральске заинтересовалась прокуратура
В отношении управляющей организации завели дело.10 ноября 2016 в 12:20
СКР назвал две версии обрушения крыши на ЗиКе
В том числе усталость металла.10 ноября 2016 в 11:58
Екатеринбургская четырехэтажка посыпалась после капремонта
Снова отличился "Линкор".10 ноября 2016 в 11:03
Обрушение крыши не парализовало работу ЗиКа
Поиск пострадавших окончен.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.