×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Половина дальних поездов в России обзаведется Wi-Fi16 января в 10:56

  • Текст

До конца года.

В 2017 году почти в половине поездов дальнего следования в России появится беспроводной Интернет. За Wi-Fi пассажирам придется заплатить ориентировочно 100-200 рублей в зависимости от продолжительности поездки, пишут "Известия".

Проект по доступу к Сети реализует "Федеральная пассажирская компания". В этом году должны пройти тендеры по определению подрядчиков. Одним из претендентов является компания "Туту.ТВ". По словам ее руководителя Владимира Горгадзе, планируется, что при подключении к Сети пользователь попадет на специальный сайт, где можно выбрать фильм, музыку, заказать еду из вагона-ресторана. Весь контент загрузят на сервер поезда, что должно обеспечить высокие скорости передачи данных, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на сегодняшний день по России ежедневно курсируют порядка 500 дальних поездов. Их количество меняется в зависимости от времени года. Сейчас Wi-Fi доступен только пассажирам "Сапсана" и еще нескольких фирменных составов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus