До конца года.

В 2017 году почти в половине поездов дальнего следования в России появится беспроводной Интернет. За Wi-Fi пассажирам придется заплатить ориентировочно 100-200 рублей в зависимости от продолжительности поездки, пишут "Известия".

Проект по доступу к Сети реализует "Федеральная пассажирская компания". В этом году должны пройти тендеры по определению подрядчиков. Одним из претендентов является компания "Туту.ТВ". По словам ее руководителя Владимира Горгадзе, планируется, что при подключении к Сети пользователь попадет на специальный сайт, где можно выбрать фильм, музыку, заказать еду из вагона-ресторана. Весь контент загрузят на сервер поезда, что должно обеспечить высокие скорости передачи данных, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на сегодняшний день по России ежедневно курсируют порядка 500 дальних поездов. Их количество меняется в зависимости от времени года. Сейчас Wi-Fi доступен только пассажирам "Сапсана" и еще нескольких фирменных составов.