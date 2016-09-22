Марсоход "раскопал" метеорит16 января в 10:58
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С металлическим блеском.
Марсоход Curiosity нашел на поверхности Красной планеты металлический метеорит. Об этом сообщается на сайте NASA. По данным космического агентства, металл в составе метеорита придает объекту характерный серый цвет и блеск. На его поверхности имеется ряд углублений, которые образуются при прохождении атмосферы Марса.
Металлическая находка третья по счету за 4,5 года работы Curiosity. Всего же на Красной планете было обнаружено восемь метеоритов с другим составом, передает "Уралинформбюро".
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