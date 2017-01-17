В нарушение всех правил.

Электроснабжение поселка Аник в Невьянском городском округе поручили физическому лицу. При этом права на энергообъекты оформлены не были. Тарифы для Аника РЭК не устанавливала. Данные факты вскрылись во время прокурорской проверки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ОАО "Свердловэнергосбыт" заключило соответствующий договор с физическим лицом еще 1 апреля 2014 года. Ремонтные работы оно проводило самостоятельно. При этом физлицо не являлось гарантирующим поставщиком, то есть не обязано подключать население к электросетям.

Прокуроры через суд добились правомерного электроснабжения поселка.