Электроснабжение свердловского поселка поручили частному лицу16 января в 14:56
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В нарушение всех правил.
Электроснабжение поселка Аник в Невьянском городском округе поручили физическому лицу. При этом права на энергообъекты оформлены не были. Тарифы для Аника РЭК не устанавливала. Данные факты вскрылись во время прокурорской проверки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ОАО "Свердловэнергосбыт" заключило соответствующий договор с физическим лицом еще 1 апреля 2014 года. Ремонтные работы оно проводило самостоятельно. При этом физлицо не являлось гарантирующим поставщиком, то есть не обязано подключать население к электросетям.
Прокуроры через суд добились правомерного электроснабжения поселка.
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