На съедение инфляции.

После двух индексаций, в феврале и апреле 2017 года, средняя страховая пенсия в России вырастет на 5,8% - до 13 700 рублей. Сейчас ее размер составляет 13 200 рублей, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Стоит напомнить, что при увеличении пенсии правительство равняется на уровень инфляции. С 1 февраля также повышаются детские пособия и другие социальные выплаты - чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, передает "Уралинформбюро".

Единовременная выплата в 5 тысяч рублей, которая должна поступить пенсионерам до конца января, перечислена 60% получателей.