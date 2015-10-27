Для стриптизерш написали должностную инструкцию16 января в 13:37
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Ее сдали в Минтруд.
В Министерство труда РФ направлена должностная инструкция для "флирт-актрис". За необычным названием скрываются "труженицы" стриптиз-клубов. Автор документа – президент одного из подобных заведений Golden Girls Лаки Ли, пишет "Газета.Ru".
По словам авторов инструкции, документ позволит легализовать профессию и остановить занятия проституцией, которые часто прикрываются вывеской стриптиз-клуба. У "честных" работниц появятся свои права и обязанности. Стриптизерши смогут собирать чаевые и просить о защите "в случае недопустимого поведения гостей".
Оказывать интимные услуги на территории клуба будет запрещено. Как и оскорблять клиентов, вымогать деньги, нецензурно выражаться и выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Легализация профессии в будущем позволит создавать учебные заведения для подготовки "флирт-актрис".
Стоит отметить, что сейчас в российском законодательстве нет правового понятия "стриптиз", передает "Уралинформбюро".
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