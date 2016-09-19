С камерами.

В минувшие выходные по всей России прошла XXXII ежегодная перепись водоплавающих птиц. К акции "Серая шейка-2017" мог присоединиться любой желающий. Участникам было необходимо сфотографировать все увиденные стаи и отправить снимки координаторам акции в своем регионе. Обязательно нужно указать численность птиц в стае, протяженность и описание маршрута, а также погоду. Это поможет выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды и в каком количестве зимуют дома.

Фото- и видеоотчеты с "утиной охоты" заполнили соцсети, передает "Уралинформбюро".

"Мы с семьей с радостью откликнулись на этот призыв)) За время съемок ни одна утка не пострадала - скормили четыре буханки свежего хлеба)", - рапортует в комментарии к своему клипу на YouTube екатеринбуржец Евгений Кочетков (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.). Его семья насчитала более 160 крякв.

"Приняли участие в Утиной переписи", - вторят ему жители Уктуса.

Фото: Ирина Ивлева, "ВКонтакте".

"Стрелять" селезней в Перми отправились орнитологи-любители.

#учетводоплавающих #утки #ураловед_пермь #ураловед #орнитологилюбители #ивсепричастные #волонтеры Фото опубликовано ксения (@ksenia_geniy_person) Янв 15 2017 в 2:02 PST

"отличный кадр! видна суровость уфимских зимующих водоплавающих птиц", - комментируют фото из столицы Башкортостана.

В Ижевске перепись утиного населения прошла на отлично. "Преодолевая заборы из колючей проволоки, километровые сугробы, скользкие тропинки и водную гладь мы завершили социальную акцию под названием , Серая Шейка", - делятся впечатлениями бойцы СПО "Дзержинец" Удмуртского госуниверситета.

Нашли незамерзшее "зеркальце" и на реке Сходня в Зеленограде.

Зимующие водоплавающие птицы на реке Сходня в Крюковском лесопарке. #крюковскийлесопарк #рекасходня #зимнийучетводоплавающих #сераяшейка2017 #кряква Фото опубликовано Природа Зеленограда (@mospriroda_zelenograd) Янв 15 2017 в 4:59 PST

Сложнее всего пришлось кемеровчанам и москвичам - они отправились вести утиную перепись в мороз и метель.

#сераяшейка2017 Несмотря на морозную погоду я впервые приняла участие в учете птиц .Было немного народу,но мы сделали это. Фото опубликовано Дарья (@milg2014) Янв 14 2017 в 11:57 PST

Стоит отметить, что в такую морозную зиму стоит подкармливать уток, иначе птицы могут погибнуть.

Ранее по теме:

Серая шейка. Мороз -25