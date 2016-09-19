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Екатеринбуржцы поохотились на серых шеек16 января в 14:08

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С камерами.

В минувшие выходные по всей России прошла XXXII ежегодная перепись водоплавающих птиц. К акции "Серая шейка-2017" мог присоединиться любой желающий. Участникам было необходимо сфотографировать все увиденные стаи и отправить снимки координаторам акции в своем регионе. Обязательно нужно указать численность птиц в стае, протяженность и описание маршрута, а также погоду. Это поможет выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды и в каком количестве зимуют дома.

Фото- и видеоотчеты с "утиной охоты" заполнили соцсети, передает "Уралинформбюро".

"Мы с семьей с радостью откликнулись на этот призыв)) За время съемок ни одна утка не пострадала - скормили четыре буханки свежего хлеба)", - рапортует в комментарии к своему клипу на YouTube екатеринбуржец Евгений Кочетков (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.). Его семья насчитала более 160 крякв.

"Приняли участие в Утиной переписи", - вторят ему жители Уктуса.

Фото: Ирина Ивлева, "ВКонтакте".

"Стрелять" селезней в Перми отправились орнитологи-любители.

"отличный кадр! видна суровость уфимских зимующих водоплавающих птиц", - комментируют фото из столицы Башкортостана.

В Ижевске перепись утиного населения прошла на отлично. "Преодолевая заборы из колючей проволоки, километровые сугробы, скользкие тропинки и водную гладь мы завершили социальную акцию под названием , Серая Шейка", - делятся впечатлениями бойцы СПО "Дзержинец" Удмуртского госуниверситета.

Нашли незамерзшее "зеркальце" и на реке Сходня в Зеленограде.

Сложнее всего пришлось кемеровчанам и москвичам - они отправились вести утиную перепись в мороз и метель.

По традиции каждое третье воскресенье января по Москве проходит зимний учёт водоплавающих птиц. Сегодня, не смотря на метель, на "Серую шейку - 2017" в ЮАО пришли более 15 волонтеров. #Мосприрода #бирюлевскийдендропарк #mospriroda #Царицыно #дендропарк #юао #природа #природавгороде #гдеотдохнутьвмоскве #парк #прогулка #ООПТ #красота #nature #птицы #кружок #дети #занятиясдетьми #зима #мороз #новыйгод #сохранимприродувместе #2017годэкологии #2017годООПТ #учёт #зимнийучет #зимнийучетводоплавающих #сераяшейка2017

Фото опубликовано @caricino_park Янв 15 2017 в 6:18 PST

Стоит отметить, что в такую морозную зиму стоит подкармливать уток, иначе птицы могут погибнуть.

Ранее по теме:
Серая шейка. Мороз -25

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