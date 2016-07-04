При минус 8-10 градусах.

Екатеринбуржцев ждет относительно теплая рабочая неделя без осадков. Столбик термометра будет "курсировать" в районе 8-12 градусов ниже нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 16 января синоптики обещают минус 8-10 градусов, без осадков, с порывами западного ветра до 9 метров в секунду. Завтра будет такая же картина.

Ночью 18 января столбик термометра опустится ниже 17 градусов, а днем вновь доберется до минус 10-12. Осадков не ожидается.