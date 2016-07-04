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Екатеринбург ждет теплая бесснежная неделя16 января в 12:50

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При минус 8-10 градусах.

Екатеринбуржцев ждет относительно теплая рабочая неделя без осадков. Столбик термометра будет "курсировать" в районе 8-12 градусов ниже нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 16 января синоптики обещают минус 8-10 градусов, без осадков, с порывами западного ветра до 9 метров в секунду. Завтра будет такая же картина.

Ночью 18 января столбик термометра опустится ниже 17 градусов, а днем вновь доберется до минус 10-12. Осадков не ожидается.

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