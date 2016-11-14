РМК раздала призы фотографам светового шоу в Екатеринбурге16 января в 12:22
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Им достались iPhone и Apple Watch.
Световое представление Русской медной компании (РМК) на главной площади Екатеринбурга стало, пожалуй, самым ярким зрелищем в минувшие праздники. 13 января 2017 года подведены итоги конкурса среди пользователей Instagram на лучшую фотографию шоу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Стоит напомнить, что с 29 декабря по 8 января здание мэрии служило экраном, на котором отображались ролики, посвященные Екатеринбургу, новогодним сюжетам, уральской промышленности, в том числе медной. Проект реализован при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
На конкурс поступило более 2200 снимков. Награждение пяти авторов лучших работ состоялось в ледовом городке на площади 1905 года. Ценные призы - iPhone 7 и Apple Watch 2 вручали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.
Среди победителей - мамы с очаровательными малышами, молодая пара, мальчик, мечтающий стать профессиональным фотографом. Еще одного конкурсанта - Instagram @Valeryantipin подарок ждет в офисе РМК. Организаторы просят его выйти на связь через Facebook.com/rmkgroupru/, Instagram (https://www.instagram.com/rcc_group/) , по электронной почте pressa@rcc-group.ru или по телефону (343) 311-11-71.
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