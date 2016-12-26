В Новом Уренгое растет число заболевших гепатитом А16 января в 15:12
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Но гимназию открыли.
Число заболевших гепатитом А в Новом Уренгое выросло до 16. Все заразившиеся - ученики и преподаватели местной гимназии. Семь из них находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно, сообщили "Уралинформбюро" в городской администрации.
Вспышка гепатита А произошла в Новом Уренгое впервые за 5 лет. Гимназия, где выявлены заболевшие, до 16 января была закрыта на карантин. С понедельника занятия возобновились - не допустили лишь тех, кто не сдал анализы и не привился.
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