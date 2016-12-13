В Тюменской области водитель автобуса высадил мальчика на трассе16 января в 14:25
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За несколько километров от остановки.
Водитель рейсового автобуса в Тюменской области высадил 13-летнего школьника на трассе. Подростку пришлось пройти несколько километров до дома.
"Отправила 13-летнего ребенка на рейсовом автобусе из Богандинки до Борового. Купили билет, но водитель автобуса почему-то не остановился на остановке в Боровом, хотя ребенок подошел к нему перед остановкой. Провез его через весь поселок и высадил на трассе далеко от поселка", - написала мать подростка в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Прокуратура Тюменского района проводит по данному факту проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Следует отметить, что в конце 2016 года произошло сразу несколько инцидентов с участием детей и работников общественного транспорта. В декабре водитель маршрутки в Тюмени "взял в заложники" 10-летнего школьника, который не смог оплатить проезд. Мужчина отказался выпустить его на нужной остановке и катал по городу, пока за мальчика не заплатил другой пассажир.
В ноябре в Екатеринбурге кондуктор автобуса в 20-градусный мороз выставила на улицу 9-летнюю девочку. Спустя некоторое время похожий случай произошел в Перми. Там водитель не обратил внимание на младшеклассника, просившего остановиться. Когда ребенок заревел шофер, высадил его на мороз посреди леса.
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