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Над уральцами нависли дамокловы мечи16 января в 15:49

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Изо льда.

Температурная чехарда из сурового минуса до почти весеннего "около нуля" одарила уральцев смертельно опасной красотой. Крыши жилых домов увешены огромными сосульками, которые в любой момент могут рухнуть на головы прохожих. Чиновники лихо рапортуют о сотнях "квадратов" расчищенных кровель, но, видимо, успевают не везде.

Своими переживаниями жители крупных городов Большого Урала делятся в соцсетях, предупреждая об опасности земляков, передает "Уралинформбюро".

"Краснодонская 27. Ждём когда нас прибьет сосульками, прям над входом в подъезд висит здоровенная глыба..!" - восклицают курганцы (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Фото: "Интересный Курган"| "ВКонтакте"

"Бьем рекорды 5-метровые сосульки до земли в районе Перми-2", - хвастаются пермяки.

"По адресу Раевского, 14 вся крыша дома в сосульках, кто знает куда можно обратиться, чтобы почистили крышу, мимо этого дома ребенок ходит и другие пешеходы", - просит совета екатеринбурженка.

Фото: Екатерина Панникова, "ВКонтакте"

"Аша... чистить дороги и сшибать сосульки... а смысл))) Челябинская область всетаки)))", - намекают на суровый нрав южноуральцев.

Фото: Кирилл Юдин, "ВКонтакте"

"А за окном вот такие сосульки", - делится фото жительница Уфы. Но даже подумать страшно, что будет, если такая гирлянда рухнет на взрослого, а тем более ребенка.

Фото: Луиза Хажина, "ВКонтакте"

Стоит отметить, если над вашей головой нависла подобная опасность, следует обращаться в управляющую компанию. Именно УК должна заниматься расчисткой крыш.

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