В Югре на лечении осталась только тренер.

Двоих детей, пострадавших в страшном декабрьском ДТП под Ханты-Мансийском, на специальном самолете перевезли в Москву. Пациентов доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России 13 января для продолжения лечения. Врачи уже осмотрели прибывших и выразили уверенность в успешной реабилитации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Еще трое детей из Югры больше месяца находятся в Институте НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В больнице Ханты-Мансийска остается только тренер.

ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса произошло 4 декабря 2016 года. В салоне последнего находилось 32 пассажира, в том числе 29 детей из сборной по акробатике. Спортсмены возвращались с соревнований в Нефтеюганск. В аварии погибли 11 детей и тренер. 19 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами.