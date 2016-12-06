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Свердловских потребителей газа будут штрафовать16 января в 13:42

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За халатность.

Группа компаний "ГАЗЭКС" уведомляет абонентов - нарушителей правил газовой безопасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена административная ответственность для безответственных потребителей. Отныне штрафные санкции ждут за уклонение от своевременного техобслуживания и ремонта газового оборудования, замены газовых приборов, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", с этими проблемами газовики часто сталкиваются в различных городах Свердловской области. В холдинге надеются, что ужесточение ответственности дисциплинирует тех, кто халатно относится к газу.

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.

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