За халатность.

Группа компаний "ГАЗЭКС" уведомляет абонентов - нарушителей правил газовой безопасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена административная ответственность для безответственных потребителей. Отныне штрафные санкции ждут за уклонение от своевременного техобслуживания и ремонта газового оборудования, замены газовых приборов, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", с этими проблемами газовики часто сталкиваются в различных городах Свердловской области. В холдинге надеются, что ужесточение ответственности дисциплинирует тех, кто халатно относится к газу.

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.