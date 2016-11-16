Екатеринбург попал в новогодний топ иностранцев16 января в 16:57
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Среди российских городов.
По итогам новогодних праздников Екатеринбург вошел в десятку самых популярных российских городов у иностранных туристов, заняв 7 позицию. Заграничные гости останавливались в столице Урала в среднем на две ночи, платя за проживание 2,6 тысячи рублей в сутки. Соответствующие данные приводит сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
Больше всего гостей приняли Москва и Санкт-Петербург, где иностранцы проводили в среднем 3 ночи (4,3 и 3,9 тысячи рублей в сутки соответственно). Тройку лидеров замыкает Владивосток, где гости останавливались в среднем на 2,5 дня (3,4 тысячи рублей).
В десятку самых популярных направлений также вошли Казань, Иркутск, Петрозаводск, Хабаровск, Ярославль и Псков, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что по данным агентства "ТурСтат", число иностранных туристов в России в минувшие новогодние праздники выросло на 20% по сравнению с 2016 годом.
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