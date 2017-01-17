×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Самый депрессивный день накрыл землян16 января в 17:08

  • Текст

В третий понедельник года.

16 января названо самым депрессивным днем 2017 года. Психолог из университета Кардиффа Клифф Арнол высчитал это по собственной формуле.

По мнению ученого, именно в третий понедельник года люди сильнее всего расстроены - новогодние праздники закончились, а до зарплаты еще далеко. Немалую роль играют недостаток солнечного света и избыток негативных новостей - в этом году о Сирии и Украине, передает "Уралинформбюро".

Чтобы выйти из подавленного состояния, достаточно начать что-то новое, проводить больше времени с семьей и друзьями, а также не пытаться решить все проблемы сразу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus