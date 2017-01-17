В третий понедельник года.

16 января названо самым депрессивным днем 2017 года. Психолог из университета Кардиффа Клифф Арнол высчитал это по собственной формуле.

По мнению ученого, именно в третий понедельник года люди сильнее всего расстроены - новогодние праздники закончились, а до зарплаты еще далеко. Немалую роль играют недостаток солнечного света и избыток негативных новостей - в этом году о Сирии и Украине, передает "Уралинформбюро".

Чтобы выйти из подавленного состояния, достаточно начать что-то новое, проводить больше времени с семьей и друзьями, а также не пытаться решить все проблемы сразу.