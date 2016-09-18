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Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска16 января в 17:53

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Под боком у мэрии.

Коммерсант устроил нелегальную снежную свалку в центре Челябинска - возле цирка, на берегу реки Миасс. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, полиция вычислила, кто оставляет сугробы, по фотографиям очевидцев. Нарушитель отпираться не стал и вывез снег в положенное место. Чтобы другим было неповадно, расчищенную площадку огородили бетонными блоками.

Вопрос о незаконной свалке впервые подняли в горадминистрации сразу после каникул, когда снегопады били рекорды. Через неделю,16 января, мэр Евгений Тефтелев заслушал отчет управления благоустройства. Он пообещал жестко наказывать тех, кто громоздит снежные кучи где попало.

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