Под боком у мэрии.

Коммерсант устроил нелегальную снежную свалку в центре Челябинска - возле цирка, на берегу реки Миасс. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, полиция вычислила, кто оставляет сугробы, по фотографиям очевидцев. Нарушитель отпираться не стал и вывез снег в положенное место. Чтобы другим было неповадно, расчищенную площадку огородили бетонными блоками.

Вопрос о незаконной свалке впервые подняли в горадминистрации сразу после каникул, когда снегопады били рекорды. Через неделю,16 января, мэр Евгений Тефтелев заслушал отчет управления благоустройства. Он пообещал жестко наказывать тех, кто громоздит снежные кучи где попало.