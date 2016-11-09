Во второй раз.

В Екатеринбурге врачи заменили кардиостимулятор 101-летнему пациенту – Семену Козьмину. Поставленный 10 лет назад аппарат, поддерживающий деятельность сердца долгожителя, поизносился. Было принято решение его заменить, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГКБ №33.

Семен Козьмин - старейший из ветеранов Великой Отечественной войны. Завершив военную карьеру, он 22 года преподавал в Уральском госуниверситете, занимался литературным творчеством. Сейчас долгожитель планирует опубликовать "учебник" для супругов, на основе 60-летнего опыта счастливого брака.