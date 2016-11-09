101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"16 января в 18:22
- Текст
Во второй раз.
В Екатеринбурге врачи заменили кардиостимулятор 101-летнему пациенту – Семену Козьмину. Поставленный 10 лет назад аппарат, поддерживающий деятельность сердца долгожителя, поизносился. Было принято решение его заменить, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГКБ №33.
Семен Козьмин - старейший из ветеранов Великой Отечественной войны. Завершив военную карьеру, он 22 года преподавал в Уральском госуниверситете, занимался литературным творчеством. Сейчас долгожитель планирует опубликовать "учебник" для супругов, на основе 60-летнего опыта счастливого брака.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
09 ноября 2016 в 16:16
Михаилу Горбачеву поставили кардиостимулятор
Он в сознании.04 августа 2016 в 11:01
Свердловская прокуратура защитит принятую за террористку школьницу
Девочку выставили из маршрутки.22 марта 2016 в 18:49
В Екатеринубрге вынесли приговор водителю BMW
Погубившему пенсионерку.07 октября 2015 в 16:50
СКР проверит элитный ресторан после отравления 5 екатеринбурженок
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.18 сентября 2015 в 16:04
В Екатеринбурге подросток облил себя керосином и загорелся
Мальчика доставили в реанимацию.20 мая 2013 в 18:19
В екатеринбургском Академическом появится трехметровое сердце
Необычный памятник будет символизировать заботу и единство.26 апреля 2013 в 11:48
Тюменские "челноки" разбились под Екатеринбургом
Микроавтобус Peugeot "догнал" КамАЗ, а "Лады Ларгус" протаранила прицеп иномарки.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.