×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"16 января в 18:22

  • Текст

Во второй раз.

В Екатеринбурге врачи заменили кардиостимулятор 101-летнему пациенту – Семену Козьмину. Поставленный 10 лет назад аппарат, поддерживающий деятельность сердца долгожителя, поизносился. Было принято решение его заменить, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГКБ №33.

Семен Козьмин - старейший из ветеранов Великой Отечественной войны. Завершив военную карьеру, он 22 года преподавал в Уральском госуниверситете, занимался литературным творчеством. Сейчас долгожитель планирует опубликовать "учебник" для супругов, на основе 60-летнего опыта счастливого брака.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus