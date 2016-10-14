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Росгвардия загуляет 27 марта16 января в 17:36

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Путин подарил гвардейцам праздник.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Дне войск национальной гвардии. В соответствии с документом он будет отмечаться ежегодно 27 марта.

Указ вступил в силу в день его подписания - 16 января, передает "Уралинформбюро".

О создании Росгвардии глава государства объявил весной 2016 года. В июне нижняя и верхняя палаты российского парламента утвердили соответствующий пакет законов, а в октябре Путин ввел штатное расписание нового силового ведомства.

Следует отметить, что раньше 27 марта отмечался День внутренних войск МВД РФ. С настоящего момента он отменен.

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