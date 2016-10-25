В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России 16 января в 17:57
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УФАС забраковало итоги конкурса.
УФАС отменило итоги конкурса, где был определен подрядчик строительства Музея истории России в Екатеринбурге. Предписание было выдано еще 26 декабря 2016 года. Новый конкурс свердловские власти объявили 16 января 2017 года, следует из данных, представленных на сайте госзакупок.
Итоги первого конкурса были объявлены 23 декабря. Тогда победу присудили единственному участнику – компании "Стройтэк", что не понравилось антимонопольщикам.
Музея истории России планируется возвести на территории площадью в 1,7 гектара возле екатеринбургского цирка. В двухэтажном здании планируется разместить 4 выставочных пространства, площадью 1 100 квадратных метров каждое. Также там появятся конференц-зал, магазин сувениров и кафе. Стоимость строительства составит порядка 554 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
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