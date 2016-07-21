Чтобы не травмировать здоровые.

Российские ученые совместно с коллегами из Финляндии создали "контейнеры" для доставки лекарств в злокачественную опухоль. Таким образом будет решена проблема химиотерапии, убивающей вместе с больными и здоровые клетки, передает "Уралинформбюро".

Пористые наночастицы из кремния пропитывали противоопухолевым препаратом и покрывали термочувствительным полимером. Затем "контейнеры" отправляли в кровеносную систему. После того как частицы прикреплялись к опухоли, ее нагревали инфракрасным излучением и лекарство выходило из пор. Подобный способ лечения хорошо зарекомендовал себя на мышах с карциномой.

Стоит отметить, что кремниевые "наногранаты" самостоятельно разлагаются и выводятся из организма. Однако до внедрения этого метода в клиниках предстоит провести множество исследований, чтобы подобрать оптимальный размер и концентрацию частиц, дозу препарата и разработать технологию терапии.