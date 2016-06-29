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Скандальный художник Павленский сбежал во Францию16 января в 17:51

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В России ему грозит срок.

Скандальный художник-акционист Петр Павленский уехал во Францию, где будет просить политического убежища, пишет "Интерфакс".

Художник опасается уголовного преследования. Недавно он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы Анастасии Слониной. Та сама подала заявление в полицию.

Вместе с Павленским Россию покинули его гражданская жена Оксана Шалыгина и двое детей.

Художник известен своими эксцентричными акциями. В ноябре 2013 года он пригвоздил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а в 2015 году поджег центральный вход в здание ФСБ в Москве. За вторую выходку суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

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