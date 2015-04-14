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Скончался последний "лунный" астронавт17 января в 08:29

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На 83 году жизни.

Скончался последний из высаживавшихся на Луну астронавтов - Юджин Сернан ушел из жизни на 83 году. Как сообщается на сайте NASA, он умер в кругу семьи.

Капитан ВМФ США Юджин Сернан - второй американец, вышедший в открытый космос. Впервые он отправился туда в 1966 году в качестве второго пилота корабля "Джемини-9А". Спустя 3 года он совершил космическую экспедицию как пилот "Аполлон-10", а в 1972 году командовал миссией "Аполлон-17".

Отслужив в ВМФ 20 лет, Сернан работал телевизионным комментатором при трансляции полетов космических шаттлов.

В рамках программы "Аполлон" с 1968 по 1975 годы было отправлено 15 кораблей с 38 астронавтами, было совершено 6 удачных высадок человека на Луну.

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