Тагильский "Уралхимпласт" попался на экологических нарушениях17 января в 09:30
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Не в порядке воздух, вода и земля.
Поселок Северный на окраине Нижнего Тагила живет под вечным смогом от промзон. Среди его ближайших "соседей" - ПАО "Уралхимпласт", где выпускаются синтетические смолы для разных отраслей индустрии. В ноябре-декабре 2016 года департамент Росприроднадзора по УрФО провел на предприятии плановую 20-дневную проверку. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, специалисты обследовали основную производственную площадку, биологические очистные сооружения и полигон по складированию промышленных отходов.
Выяснилось, что три пылегазоочистные установки (ПГУ) "Уралхимпласта" не имеют паспортов, еще пять работают с пониженной эффективностью. Контроль за выбросами осуществляется в неполном объеме и с нарушением графиков. Сбросы фенолов в реку Черная Катабка превышают допустимый уровень в 5,5 раза, формальдегидов – в 5 раз.
Кроме того, завод не разработал нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. В управление статистики передавались недостоверные данные о рекультивации земель.
В целом ведомством выдано 13 предписаний, в том числе о немедленной паспортизации ПГУ и выводу их на нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ). На предприятие и должностных лиц составлены протоколы, решается вопрос о наложении штрафов.
В пресс-службе ПАО "Уралхимпласт" пояснили, что выявленные в ходе проверки замечания устраняются.
По словам жителя Нижнего Тагила, руководителя общественной организации "Экоправо" Андрея Волегова, экологическая обстановка в окрестностях завода действительно сложная. "Когда подъезжаешь к Северному, сразу ощущается тяжелый химический запах. Поселок окружен вредными производствами, и "Уралхимпласт" вносит серьезный вклад в загрязнение воздуха", - рассказал "Уралинформбюро" активист.
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