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Селфимания завела в музейные закоулки18 января в 20:01

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По всему миру.

18 января во всем мире отмечается День музейного селфи. Все желающие могут сделать автопортрет на фоне понравившегося экспоната, а затем опубликовать его с хештегом #MuseumSelfie или #MuseumSelfie Day.

Оосбой популярностью пользуются знакомые всем шедевры: Сикстинская капелла, Венера Милосская, Джоконда и прочие. Селфи градом сыплются в Сеть, передает "Уралинформбюро".

Ямальцы фотографируются со снеговиками и лисами.

Фото: Надежда Малинина, "ВКонтакте"

Фото: Александра Казначей, "ВКонтакте"

Пермячки шлют автопортеты с "Геопоэтики".

Фото: Анастасия Веселкова, "ВКонтакте"

Из Музея Ватикана - фото на фоне Сикстинской капеллы.

Из Лувра - с Венерой Милосской.

Кому-то Музей мадам Тюссо запомнится селфи с Джастином Бибером.

I wont let go! 😂 #museumselfieday #waxmuseum #justinbieber #madametussauds #londonuk #everybodyscream

Фото опубликовано Dee (@deecamargocoelho) Янв 18 2017 в 3:25 PST

А Флоренция - Давидом.

В лондонской Newport Street Gallery можно сделать фото с помощью зеркального живота синего слоника.

Jeff Koons #museumselfie #museumselfieday

Фото опубликовано Ellie Wyant (@elliewyant) Янв 18 2017 в 3:08 PST

Не менее забавно несколько дней назад музеи зазывали посетителей. Смартфонами и моноподами снабдили статуи, скелеты динозавров и картины. Вот, к примеру, анонс от Музеев Виктории в Мельбурне.

А так рекламировали Музей истории Улан-Удэ.

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