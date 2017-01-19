To celebrate the #museumselfieday : the pic that no one should do but everyone does / Hoy es el día del #museumselfie y para celebrarlo cuelgo La foto que nadie debería hacer pero todos hacemos 😂📸 #picoftheday #picoftoday #picofday #vaticano #vaticanmuseum #capillasixtina #sistinechapel #cappellasistina #miguelangel #michelangelo #lacreaciondeadan #adancreation #creazionediadamo #italia #italy #travel #memories #nofilter
Селфимания завела в музейные закоулки18 января в 20:01
- Текст
По всему миру.
18 января во всем мире отмечается День музейного селфи. Все желающие могут сделать автопортрет на фоне понравившегося экспоната, а затем опубликовать его с хештегом #MuseumSelfie или #MuseumSelfie Day.
Оосбой популярностью пользуются знакомые всем шедевры: Сикстинская капелла, Венера Милосская, Джоконда и прочие. Селфи градом сыплются в Сеть, передает "Уралинформбюро".
Ямальцы фотографируются со снеговиками и лисами.
Фото: Надежда Малинина, "ВКонтакте"
Фото: Александра Казначей, "ВКонтакте"
Пермячки шлют автопортеты с "Геопоэтики".
Фото: Анастасия Веселкова, "ВКонтакте"
Из Музея Ватикана - фото на фоне Сикстинской капеллы.
Из Лувра - с Венерой Милосской.
Кому-то Музей мадам Тюссо запомнится селфи с Джастином Бибером.
А Флоренция - Давидом.
В лондонской Newport Street Gallery можно сделать фото с помощью зеркального живота синего слоника.
Не менее забавно несколько дней назад музеи зазывали посетителей. Смартфонами и моноподами снабдили статуи, скелеты динозавров и картины. Вот, к примеру, анонс от Музеев Виктории в Мельбурне.
А так рекламировали Музей истории Улан-Удэ.
Завтра, 18 января, в социальных сетях будет проходить международная акция #MuseumSelfie. Поддержите акцию, сфотографируйтесь на фоне нашей обновленной экспозиции и поделитесь снимками в социальных сетях, используя хэштег #MuseumSelfiе! Не забудьте отметить нас 😉📷 И в поддержку флешмоба, завтра в течении дня, фото в музейных костюмах - бесплатно!)
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
18 января в 20:24
"Экстремальная" горка Серова докатилась до уголовного дела
Там травмировались 40 человек.18 января в 20:01
Селфимания завела в музейные закоулки
По всему миру.18 января в 20:00
Антарктида раскалывается на части
Материк "разрезала" трещина в 40 километров.18 января в 19:59
Toyota и Skoda стали недоступнее для россиян
В среднем на 3%.18 января в 19:48
В Тюмени в строительном вагончике сгорел человек
Пожар начался из-за замыкания электропроводки.18 января в 19:38
В Перми горничная обчистила хозяев на полмиллиона
Ее задержали.18 января в 19:37
Ученые докопались до источника космических сигналов
Из глубин Вселенной.18 января в 19:32
Нефтепровод Заполярье – Пурпе введен в эксплуатацию
Президентом РФ.18 января в 19:15
Эсеры зовут екатеринбуржцев на "транспортный бунт"
В конце января.18 января в 19:10
Педофила из Челябинска отправили в колонию на 13 лет
Он надругался на 4-летней девочкой.18 января в 18:59
Челябинцы скупают маски втридорога
В разгар эпидемии ОРВИ.18 января в 18:54
За упавший на ребенка забор тюменский медцентр заплатит 30 тысяч
Мальчик хотел поправить ограду.18 января в 18:52
В администрацию Березовского нагрянули силовики
Из-за ущемления прав сирот.18 января в 18:45
В Красноуральске поймали пятого налетчика на химзавод
По прозвищу Руся.18 января в 18:33
В сентябре 2017 года Екатеринбург может избрать нового мэра
После отставки Ройзмана.
Ещё в сюжете «Культуру - в массы!»
Главные новости
- 18 января в 18:33В сентябре 2017 года Екатеринбург может избрать нового мэра
- 18 января в 17:32Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!
- 18 января в 16:53Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
- 18 января в 15:45Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
- 18 января в 14:32Мал "Полипласт", да вонюч
Аналитика
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.
Маршрут народного гнева
На карте Екатеринбурга.
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?