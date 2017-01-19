По всему миру.

18 января во всем мире отмечается День музейного селфи. Все желающие могут сделать автопортрет на фоне понравившегося экспоната, а затем опубликовать его с хештегом #MuseumSelfie или #MuseumSelfie Day.

Оосбой популярностью пользуются знакомые всем шедевры: Сикстинская капелла, Венера Милосская, Джоконда и прочие. Селфи градом сыплются в Сеть, передает "Уралинформбюро".

Ямальцы фотографируются со снеговиками и лисами.

Фото: Надежда Малинина, "ВКонтакте"

Фото: Александра Казначей, "ВКонтакте"

Пермячки шлют автопортеты с "Геопоэтики".

Фото: Анастасия Веселкова, "ВКонтакте"

Из Музея Ватикана - фото на фоне Сикстинской капеллы.

Из Лувра - с Венерой Милосской.

E no dia da selfie no museu... posto aqui uma selfie no Louvre, momento especial vivido em 2016... viagem que fiz sozinha a Paris! #meninaadeazul #nospodemos #faith #louvre #museumselfieday Фото опубликовано Meninas De Azul (@meninasdeazul) Янв 18 2017 в 3:33 PST

Кому-то Музей мадам Тюссо запомнится селфи с Джастином Бибером.

А Флоренция - Давидом.

В лондонской Newport Street Gallery можно сделать фото с помощью зеркального живота синего слоника.

Jeff Koons #museumselfie #museumselfieday Фото опубликовано Ellie Wyant (@elliewyant) Янв 18 2017 в 3:08 PST

Не менее забавно несколько дней назад музеи зазывали посетителей. Смартфонами и моноподами снабдили статуи, скелеты динозавров и картины. Вот, к примеру, анонс от Музеев Виктории в Мельбурне.

Tommy and Timmy have their selfie ready for #MuseumSelfie Day tomorrow. Share your photos by using the #MuseumSelfie hashtag and tagging @museumsvictoria. #tommyandtimmy #selfie #museum Фото опубликовано Museums Victoria (@museumsvictoria) Янв 16 2017 в 9:17 PST

А так рекламировали Музей истории Улан-Удэ.