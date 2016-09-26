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Центр Перми превратили в трек для дрифта17 января в 11:32

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Стритрейсеры куролесят по ночам.

Пермские любители дрифта устраивают ночные заезды в центре города. Видеозапись одного из них размещена в соцсети, передает "Уралинформбюро".

Ролик начинается трюками в стиле "Форсажа" от водителя Lexus is 200, авторы комментариев определили место действия - "Ленина кольцо Пермь 2 парковый".

Позже в кадре появляется "Нива Шевроле", выписывающая круги на парковке торгового центра "Лента" в Дзержинском районе Перми.

Подобные заезды всегда сопровождаются ревом моторов, но стритрейсеров, судя по всему, покой горожан волнует меньше всего.

Видео: "Типичная Пермь"|"ВКонтакте"

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