Тенденция наметилась.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о грядущем росте зарплат россиян. "Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", - цитирует министра "Российская газета".

По его словам, положительная тенденция к их повышению наметилась уже с августа 2016 года. Этому в числе прочего способствовали президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам, добавил министр.

Он также отметил, что в ведомстве не прогнозируют роста безработицы и повышения пенсионного возраста в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".