Минтруд посулил россиянам рост зарплат 17 января в 10:29
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Тенденция наметилась.
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о грядущем росте зарплат россиян. "Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", - цитирует министра "Российская газета".
По его словам, положительная тенденция к их повышению наметилась уже с августа 2016 года. Этому в числе прочего способствовали президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам, добавил министр.
Он также отметил, что в ведомстве не прогнозируют роста безработицы и повышения пенсионного возраста в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".
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Сулят посулы уже больше 20 лет, но делают всё наоборот, очень по-жидовски, врут и вредятответить
В нормальных странах зарплаты повышают в результате переговоров независимых профсоюзов и работодателей иногда через суды по трудовым спорам, в России же повышают зарплату на бумаге и только бюджетникам и без учёта роста цен, причём те же олигархи из правительства которые имеют акции природных ресурсов половины России самые бесправные трудящиеся в Европе это Россияне их интересы ник то не защищает .....ответить
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