Возникшая без причины.

Японские астрономы обнародовали данные с зонда "Акацуки", изучающего поверхность Венеры. В атмосфере аппарат снял огромную волну, которая протянулась от одного полюса планеты к другому и движется на высоте в 65 километров со скоростью 360 километров в час, пишет журнал Nature Geoscience.

По словам специалистов, явление похоже на гидродинамическую гравитационную волну. Они возникают при прохождении газовых потоков над горной местностью. Но на Венере нет крупных гор. Таким образом, либо данные о рельефе планеты ошибочны, либо воздушные массы там существуют по иным законам.

Стоит отметить, что атмосфера Венеры совершенно не похожа на земную: гораздо плотнее, а давление у поверхности в сто раз выше. Оболочка второй планеты Солнечной системы на 95% состоит из углекислоты и ведет себя как экзотическая жидкость. В частности, вращается в 60 раз быстрее, чем сама Венера, что создает ветер скоростью в 500 километров в час, передает "Уралинформбюро".