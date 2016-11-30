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Три комнаты в екатеринбургском "Косом доме" ушли с молотка 17 января в 11:05

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За 6,3 миллиона рублей.

В Екатеринбурге с молотка ушли три помещения в Доме Чувильдина на Горького, 14. Комнаты площадью 40, 53 и 70 квадратных метров выкупило у муниципалитета ООО "Капитал". Сумма сделки составила 6,31 миллиона рублей – к начальной цене накинули порядка 70 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Так называемый "Косой дом" является объектом культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона вместе с помещениями взял на себя ряд обязательств. Помимо внутренней отделки, владелец должен подлатать крышу, отремонтировать фасады, фундамент, заменить сети, перекрытия, а также озаботиться прилегающей территорией.


Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

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