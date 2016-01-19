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В екатеринбургском Академическом отметят Крещение17 января в 12:17

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Жители окунутся в иордань недалеко от дома.

В ночь на 19 января жители Академического района Екатеринбурга вместе со всеми христианами отметят Крещение Господне. Накануне в Храме Святых Божиих Строителей на Вильгельма де Геннина пройдет божественная литургия и освящение воды, сообщили "Уралинформбюро" в дирекции по корпоративной и информационной политике "РГС-Академическое".

Прихожане смогут совершить крещенский обряд. Купель и теплые палатки для переодевания будут установлены рядом с храмом. Жители смогут взять освященной воды с собой.

"Крещенскую воду можно хранить дома в течение всего года, и употребляют ее как великую святыню. Ее можно будет получить в храме после освящения 18 числа и после ночной службы 19 числа", - призывает настоятель Храма Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.

Божественная литургия пройдет в храме 18 января в 9.00, в 17.00 начнется всенощное бдение, а в 23.30 – божественная литургия и освящение воды.

Следует отметить, что всего к празднику Крещения в Екатеринбурге оборудуют и освятят 9 иорданей.

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