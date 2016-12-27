В Прикамье дети отравились суррогатным алкоголем17 января в 12:28
- Текст
В новогодние праздники.
С 31 декабря по 10 января в 14 муниципалитетах Прикамья 30 человек отравились суррогатным алкоголем, в их числе - дети. По сравнению с предыдущими новогодними праздниками показатель сократился в 1,3 раза, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
С конца декабря в 72 муниципалитетах Прикамья арестовали более 212,7 литра спиртосодержащей продукции.
Стоит напомнить, что в конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление "Боярышником". Погибли 78 человек. После этого был введен временный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукцией с долей этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерии и стеклоомывающей жидкости).
Ранее по теме:
Россиян отправили за рецептами на "Боярышник"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
17 января в 20:23
Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым
Через Донбасс.17 января в 20:00
Пермский депутат пойдет под суд за растрату
Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.17 января в 18:59
Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом
У него были повреждены внутренние органы.17 января в 18:49
На ММК найдены трое погибших от угарного газа
Их личности устанавливаются.17 января в 18:46
"Уралбройлеру" снова грозит банкротство
У предприятия долг в 380 тысяч рублей.17 января в 18:45
Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами
В честь юбилея.17 января в 18:36
Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга
Дело швах.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.17 января в 18:26
Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
И содержание детей.17 января в 18:23
В Екатеринбурге на Блюхера полыхал автосервис
Пострадавших нет.17 января в 18:16
Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал
За неделю слегли более 37 000 человек.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 18:05
Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца
До 18 марта.
-
27 декабря 2016 в 15:22
Екатеринбурженка скончалась после застолья с антисептиком
Ее собутыльник не пострадал.26 декабря 2016 в 16:37
Спиртовые лосьоны и концентраты исчезли с прилавков
На 30 суток.23 декабря 2016 в 10:58
Список погибших от "Боярышника" вырос до 74
Госпитализирован 31 человек.22 декабря 2016 в 13:20
В Иркутске начали умирать от водки
Вслед за "Боярышником" .19 декабря 2016 в 18:54
В Иркутске нашли цех по производству смертоносного "Боярышника"
Задержаны 7 человек.06 октября 2016 в 14:41
В Екатеринбурге детсад закрыли из-за вспышки инфекции
Прокуратура ведет проверку.17 сентября 2016 в 18:15
В Екатеринбурге массово отравились курсанты МВД
19 человек госпитализированы.15 сентября 2016 в 17:26
Учеников екатеринбургской школы №87 лишили обеда до октября
Санварчи расследуют массовое отравление.08 сентября 2016 в 10:46
Екатеринбургские школьники подхватили норовирус после омлета на завтрак
В горздраве создан оперативный штаб.15 августа 2016 в 14:01
Отравившее 20 лысьвенцев кафе "У тещи" закрыли на 3 месяца
Там нашли сальмонеллу.
Ещё в сюжете «Смертельный "Боярышник"»
Главные новости
- 17 января в 19:28Компанию Новикова признали банкротом
- 17 января в 18:26Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
- 17 января в 16:45На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда
- 17 января в 16:40Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"
- 17 января в 15:05Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое
Аналитика
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.