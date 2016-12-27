В новогодние праздники.

С 31 декабря по 10 января в 14 муниципалитетах Прикамья 30 человек отравились суррогатным алкоголем, в их числе - дети. По сравнению с предыдущими новогодними праздниками показатель сократился в 1,3 раза, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

С конца декабря в 72 муниципалитетах Прикамья арестовали более 212,7 литра спиртосодержащей продукции.

Стоит напомнить, что в конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление "Боярышником". Погибли 78 человек. После этого был введен временный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукцией с долей этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерии и стеклоомывающей жидкости).

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