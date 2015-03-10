Улицы Первоуральска остаются в ледяном панцире от ПНТЗ17 января в 11:48
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Заводские службы тормозят с очисткой.
С улицы Комсомольской и Корабельного проезда в Первоуральске до сих пор соскребают ледяную корку - она появилась после аварии на ПНТЗ. Заводские коммунальщики обещали управиться 16 января, теперь сдвигают сроки.
"Мы постараемся очистить весь участок к вечеру 17 января, там работает три единицы техники. Вопрос с вывозом льда решается. Вмерзшая машина только одна, сейчас ищем ее владельца. После очистки будет проведена посыпка тротуаров", - сообщил "Уралинформбюро" начальник цеха №34 ПНТЗ Роман Емельянов.
Чугунный трубопровод для технической воды, ведущий к промплощадке, лопнул 14 января, а незадолго до этого в том же месте была крупная протечка на "холодной" трубе ТЭЦ. Поэтому перекресток превратился в ледник. В соцсетях горожане упоминали о нескольких легковушках, намертво застрявших в толще льда.
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