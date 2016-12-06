Пьяного петербуржца сняли с самолета в Челябинске17 января в 12:01
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За перебранку с пилотом.
15 января 2017 года в аэропорту Челябинска сняли с самолета до Москвы пьяного жителя Санкт-Петербурга.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского управления на транспорте МВД по УрФО, 22-летний пассажир начал вести себя неадекватно сразу, как только зашел на борт. Он вступил в конфликт с бортпроводником, а после с пилотом.
Мужчину доставили в дежурную часть отделения полиции в воздушной гавани. В отношении него составлен протокол по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).
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