За перебранку с пилотом.

15 января 2017 года в аэропорту Челябинска сняли с самолета до Москвы пьяного жителя Санкт-Петербурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского управления на транспорте МВД по УрФО, 22-летний пассажир начал вести себя неадекватно сразу, как только зашел на борт. Он вступил в конфликт с бортпроводником, а после с пилотом.

Мужчину доставили в дежурную часть отделения полиции в воздушной гавани. В отношении него составлен протокол по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).