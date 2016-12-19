На небезопасной горке.

Прокуратура Новоуральска проверяет информацию о травмировании жителей на главной горке города. Она инициирована по сообщениям СМИ, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства.

По информации в соцсетях, горку в центре города залили с нарушением правил безопасности - в конце нее большая яма.

"Ужасная горка у кск яма на яме копчик весь отбили. Городок за 7 миллионов!!! Уж можно как то было нормально сделать выкат у горки!!!", "Сегодня с подругой и братом пошли на елочку. Все было хорошо, пока мы не скатились несколько раз с горки, в конце просто большие ямы, попенцию сильно отбивает… Ехал мужчина с горки с дочкой/внучкой и приземлился прямо в эту в яму, подвернул себе ногу", - негодуют горожане (орфография и пунктуация авторов - прим.ред.).

Прокуратура выяснит, действительно ли были пострадавшие и соблюдались ли нормы безопасности при строительстве ледового городка.