Если стороны договорятся.

Российский бизнесмен Александр Мамут намерен приобрести сеть кинотеатров "Синема парк" у сына Сулеймана Керимова Саида. Переговоры об это сейчас ведутся, пишет газета "Коммерсант".

Актив в последние годы оценивался в 300-400 миллионов рублей. Из-за кризиса его стоимость могла снизиться.

"Синема парк" является крупнейшей в России киносетью. По данным на ноябрь 2016 года, в нее входили 37 кинотеатров с 335 залами. На Урале "Синема парк" работает в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени и Сургуте.

Стоит напомнить, что Александр Мамут занимает 37-е место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. Он уже владеет двумя кинотеатрами - "Пионер" на Кутузовском проспекте и "Художественный" на Арбатской площади.