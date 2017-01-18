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"Синема парк" сменит владельца17 января в 12:44

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Если стороны договорятся.

Российский бизнесмен Александр Мамут намерен приобрести сеть кинотеатров "Синема парк" у сына Сулеймана Керимова Саида. Переговоры об это сейчас ведутся, пишет газета "Коммерсант".

Актив в последние годы оценивался в 300-400 миллионов рублей. Из-за кризиса его стоимость могла снизиться.

"Синема парк" является крупнейшей в России киносетью. По данным на ноябрь 2016 года, в нее входили 37 кинотеатров с 335 залами. На Урале "Синема парк" работает в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени и Сургуте.

Стоит напомнить, что Александр Мамут занимает 37-е место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. Он уже владеет двумя кинотеатрами - "Пионер" на Кутузовском проспекте и "Художественный" на Арбатской площади.

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