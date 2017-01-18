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Сибирские ученые нашли причину депрессии европейцев17 января в 12:48

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В генах.

Сотрудники новосибирского ФИЦ "Институт цитологии и генетики" смогли первыми выявить ген, контролирующий депрессию. Это удалось при помощи новых статистических методов генетического анализа. Главным инструментов ученых в этом случае является компьютер, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФИЦ ИЦиГ.

Исследование проводилось на основе коллекции геномов, полученной из голландского центра "Эразмус" в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

Уникальность метода новосибирских ученых в том, что достоверный результат был получен после анализа данных всего лишь 2 000 человек вместо 50 000.

"Еще одной нашей "фишкой" стало то, что мы изучали не диагноз, - есть депрессия или нет, а сосредоточились на так называемых депрессивных симптомах", - поделилась руководитель исследовательской группы Татьяна Аксенович.

На сегодня депрессия является одним из самых распространенных заболеваний - ей подвержены до 350 миллионов человек по всему миру. Особо тяжелые формы болезни могут привести к суициду.

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