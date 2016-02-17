Путин лишит Екатеринбург алкоголя в стекле17 января в 12:10
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В дни матчей ЧМ-2018.
В Екатеринбурге и других городах, которым предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу, на период мундиаля предельно ужесточат меры безопасности. Ряд рекомендаций содержится в проекте соответствующего президентского указа, разработанного ФСБ, передает "Уралинформбюро".
Россиянам, прибывшим на игры в уральскую столицу, в течение трех дней придется зарегистрироваться в местных отделах полиции. Исключение сделают для постояльцев гостиниц, поскольку в отелях есть вся информация о них.
В Екатеринбург будет запрещен въезд пассажирских автобусов, кроме рейсовых. При этом владельцы транспортных предприятий должны заранее уведомить контролирующие органы о планируемом въезде. Туристов-иностранцев будут организованно доставлять только на мероприятия ЧМ-2018.
Массовые акции должны будут пройти согласование не только в региональном министерстве общественной безопасности, как сейчас, но также в полиции и ФСБ.
Кроме того, в день матчей и накануне них предполагается табу на продажу алкоголя в стеклянной таре. Кроме того, будет пересмотрен список мест, где торговлю спиртным вообще запретят.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. В столице Урала состоятся 4 матча группового этапа. Они намечены на 15, 21, 24 и 27 июня.
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