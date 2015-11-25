Екатеринбургских детей подлечит "медовый медвежонок"17 января в 13:13
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Кэрри будет "ручным" психологом.
В Екатеринбургском зоопарке появился необычный психолог - ручной кинкажу Кэрри. "Медовый медвежонок", как из-за любви к меду называют южноамериканского хищника, будет участвовать в занятиях по анималотерапии для "особых" детей. Животные дают мощный стимул в развитии своим "пациентам" с ДЦП, синдромом Дауна, аутизма и помогают им социализироваться.
"Лечебные" звери участвуют и в занятиях для обычных детей - близкое знакомство помогает им проникнутся любовью к животным и заботой об окружающем мире.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, так как кинкажу - ночное животное, "работать" Кэрри будет только в утренние и вечерние часы с перерывом на дневной сон.
Стоит отметить, что Кэрри - дочка "медовых медвежат" Каспера и Кати. Они живут в Екатеринбургском зоопарке уже 12 лет и каждый год приносят потомство.
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