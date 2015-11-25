Кэрри будет "ручным" психологом.

В Екатеринбургском зоопарке появился необычный психолог - ручной кинкажу Кэрри. "Медовый медвежонок", как из-за любви к меду называют южноамериканского хищника, будет участвовать в занятиях по анималотерапии для "особых" детей. Животные дают мощный стимул в развитии своим "пациентам" с ДЦП, синдромом Дауна, аутизма и помогают им социализироваться.

"Лечебные" звери участвуют и в занятиях для обычных детей - близкое знакомство помогает им проникнутся любовью к животным и заботой об окружающем мире.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца, так как кинкажу - ночное животное, "работать" Кэрри будет только в утренние и вечерние часы с перерывом на дневной сон.

Стоит отметить, что Кэрри - дочка "медовых медвежат" Каспера и Кати. Они живут в Екатеринбургском зоопарке уже 12 лет и каждый год приносят потомство.