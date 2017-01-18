×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми научились по-новому мыть золото17 января в 13:56

  • Текст

Его ловят в техногенных водах.

В ПГНИУ разработали новый метод добычи золота - с помощью фильтрации техногенных вод. Он может применяться как на старых истощенных отвалах, так и на действующих золотоносных месторождениях.

Суть метода - в закладке в определенные места отвалов "сорбционных ловушек металлов", в которых скапливаются прошедшие через пустую породу атмосферные осадки. Мелкие частицы золота оседают на фильтрах и потом легко извлекаются из них.

По мнению ученых, данный способ может быть экономически выгодным: полученная за год прибыль втрое перекроет затраты.

По словам директора Естественнонаучного института ПГНИУ Владимира Наумова, сегодня из-за сокращения ресурсов на планете на первые позиции выходит мелкое, микро- и нанозолото. Вопрос в том, кто из заинтересованных стран научится быстрее и эффективнее его добывать.

"Закономерности поведения золота в техногенных осадках, которые мы выявили, технологии, которые получили на их основе, позволят создавать "золотые месторождения", - отмечает профессор.

Частицы нано- и микрозолота восстановленные из раствора с золотом на сорбенте. Фото предоставлено пресс-службой ПГНИУ

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ПГНИУ, полигон для испытаний готова предоставить артель "Нейва" из Свердловской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus