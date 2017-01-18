Его ловят в техногенных водах.

В ПГНИУ разработали новый метод добычи золота - с помощью фильтрации техногенных вод. Он может применяться как на старых истощенных отвалах, так и на действующих золотоносных месторождениях.

Суть метода - в закладке в определенные места отвалов "сорбционных ловушек металлов", в которых скапливаются прошедшие через пустую породу атмосферные осадки. Мелкие частицы золота оседают на фильтрах и потом легко извлекаются из них.

По мнению ученых, данный способ может быть экономически выгодным: полученная за год прибыль втрое перекроет затраты.

По словам директора Естественнонаучного института ПГНИУ Владимира Наумова, сегодня из-за сокращения ресурсов на планете на первые позиции выходит мелкое, микро- и нанозолото. Вопрос в том, кто из заинтересованных стран научится быстрее и эффективнее его добывать.

"Закономерности поведения золота в техногенных осадках, которые мы выявили, технологии, которые получили на их основе, позволят создавать "золотые месторождения", - отмечает профессор.

Частицы нано- и микрозолота восстановленные из раствора с золотом на сорбенте. Фото предоставлено пресс-службой ПГНИУ

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ПГНИУ, полигон для испытаний готова предоставить артель "Нейва" из Свердловской области.